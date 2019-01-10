مساع للافراج عن اردنيين احتجزتهم ايران بعد دخولهم مياهها خطأ

ارشيف

تواصل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية مساعيها المستهدفة الإفراج عن ثلاثة مواطنين أردنيين مقيمين في الإمارات احتجزتهم السلطات الإيرانية بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل خاطئ خلال رحلة صيد في الثامن والعشرين من كانون الاول ٢٠١٨.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ماجد القطارنة إن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي التقى اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان في اجتماع أكد على طلب المملكة السابق اخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فوريا.

وطمأن السفير الإيراني السفير اللوزي على صحة المحتجزين الأردنيين وأكد بأن السلطات في بلاده تعمل على تسريع الاجراءات القانونية وعملية تكفيلهم وإطلاق سراحهم وأن حكومة بلاده ستسهل زيارة القائم بالأعمال الأردني في طهران للمواطنين الثلاثة للإطمئنان على أوضاعهم ومتابعة قضيتهم.

وقال القطارنة إن الوزارة تتابع قضية المواطنين الأردنيين منذ بدء الحادثة وتتتابع مع الحكومة الإيرانية سبل إخلاء سبيلهم بأسرع وقت وضمان تقديم الرعاية اللازمة لهم. وشدد على أهمية إغلاق ملف هذه القضية الانسانية بأسرع وقت ممكن.