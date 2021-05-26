مستشارة الأسد تتوقع انفراجة قريبة في العلاقات مع السعودية

عبرت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء، عن أملها في حصول انفراجة قريبة في العلاقات بين دمشق والرياض، مشيرة الى مساع جارية في هذا الصدد.

وقالت شعبان في تصريح لإذاعة محلية إن "هناك جهودا تبذل لعلاقات أفضل بين دمشق والرياض وقد نشهد في قادم الأيام نتائج بهذا الموضوع".

ووصفت بثينة شعبان زيارة وزير السياحة السوري محمد رضوان مرتيني للرياض مؤخرا بأنها "خطوة إيجابية" وأشارت إلى أنها "لم تكن ممكنة قبل سنوات".

وشارك وفد من وزارة السياحة السورية الاثنين في الاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض.

وحول الانتخابات الرئاسية اعتبرت شعبان أن "ما قام به الشعب السوري هو أبلغ رد على من حاول أن يصف ما جرى في البلاد بحرب أهلية وحاول التفريق بين أبناء الشعب وبين الشعب والجيش".

وفي رد على الموقف الذي أعلنته أمس خمس دول غربية وصفت الانتخابات السورية بأنها غير نزيهة وغير شرعية، قالت شعبان "لا تهمنا مواقف الدول الغربية، ويهمنا شعبنا أولا وثانيا حلفاءنا وأصدقاءنا، أما الجهات التي أرسلت إرهابيين وتآمرت علينا فلا تهمنا الحملات الإعلامية التي يقومون بها".