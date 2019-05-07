مستشارة ترامب تضع فيديو عن اكرانيا وتصفه بالعدوان الفلسطيني على اسرائيل

في سياق الانحياز الاعمى لاسرائيل فان كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي وضعت نفسها في موقف محرج، إذ استخدمت مقطع فيديو لا يمت للمنطقة العربية بصلة ادعت أنه لقصف فلسطيني على إسرائيل.

ووضعت شنت كاترينا بيرسون، وهي كبيرة مستشاري حملة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، فيديو عن اكرانيا وقالت انه قصف الفلسطينيين للمستوطنات الاسرائيلية واستغلت الفيديو الذي لا صلة له بالحديث لتشن هجوما على النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر وتساءلت حول ما إذا كانت عمر ستدين إطلاق الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة مئات الصواريخ على إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

يشار الى ان الفيديو سجل في الواقع، عام 2015، ويظهر جانبا من العمليات القتالية في جنوب شرق أوكرانيا، حسب موقع "Mediaite" الأمريكي.