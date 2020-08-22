مستشار أردوغان: "يحاربوننا في شرق المتوسط فيرزقنا الله بالغاز والنفط"

قال مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، في تغريدة على “تويتر”: “يحاربوننا في شرق المتوسط فيرزقنا الله بالغاز والنفط بالقرب من سواحلنا وشواطئنا.. لك الحمد يا الله”.

وأضاف أقطاي في تعليقه على اكتشاف أكبر حقل غاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود: ” الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله.. نفط وغاز.. اكتشافات نفطية في تركيا خبر يسر كل حبيب للشعب التركي في كافة أنحاء العالم.. اليوم تبدأ رحلة تنمية جديدة في تاريخ بلادي ..عاشت تركيا.. عاش الشعب التركي”.

وكان أردوغان قد قال الجمعة ان سفينة التنقيب (الفاتح) اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر (تونا) وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وأن “المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة”، “بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد”.

وأضاف في كلمة خلال مراسم إعلان الاكتشاف من مكتب الرئاسة في قصر دولمة باهجة بإسطنبول، أن كامل عملية التنقيب نُفذت بإمكانات وطنية.

وتابع: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وبين أنه سيتم البدء على الفور بحفر آبار حقل الغاز الجديد، ومن ثم رسم شكل الإنتاج والانتقال بعدها إلى أعمال البناء.

الحمد لله

الحمد لله

الحمد لله#نفط_و_غاز



اكتشافات نفطية في تركيا خبر يسر كل حبيب للشعب التركي في كافة أنحاء العالم .

اليوم تبدأ رحلة تنمية جديدة في تاريخ بلادي ...

عاشت تركيا

عاش الشعب التركي pic.twitter.com/xD5YvBxMzc — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) August 21, 2020