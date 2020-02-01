مستشار أردوغان يهاجم محمد بن زايد

اتهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي عهد أبو ظبي وزير خارجية الإمارات محمد بن زايد بخداع الشباب السودانيين بوعود وهمية لجرهم إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في تويتر: "تبين أن أمير الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة وقادهم إلى الحرب في ليبيا".



وكان أقطاي قد اتهم الصيف الماضي الإمارات والسعودية بـ "خيانة كبرى" عبر ما وصفه بـ "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن "عداءهما" تجاه تركيا غير مبرر.