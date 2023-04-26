مستشار زيلينسكي: لدينا الحق بتدمير القرم ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون

البوابة - يرى مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائل بودولياك، إن "كييف" لديها الحق القانوني، المستمد من القانون الدولي، في تدمير كل شيء على أراضي شبه جزيرة القرم ومناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

وقال بودولياك: إن "قصف موسكو لن يسهم في حل الصراع، بل على العكس من ذلك لدينا أولويات، يضمنها القانون الدولي، وهو الحق القانوني في تدمير كل شيء على أراضي شبه جزيرة القرم ومناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. لا يوجد هنا أي مطالبة قانونية ضدنا".

ووفقا للوثائق السرية المسربة للمخابرات الأمريكية، فإن أوكرانيا وافقت على تأجيل مخطط لقصف الأراضي الروسية، في 24 فبراير/ شباط، بناءعلى طلب من واشنطن.

يشار إلى أن وسائل إعلام، أفادت بأن أوكرانيا، تستعد لشن هجوم مضاد يستهدف القوات الروسية، مطلع الشهر المقبل، وأن كييف تجهز 12 لواء لشن هذا الهجوم.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على شبكة الإنترنت: "من المتوقع أن يكون 12 لواء قتاليا أوكرانيا يضم كل منها حوالي أربعة آلاف جندي، جاهزا بحلول نهاية أبريل".

كما تعطي وثائق البنتاغون المسربة، فكرة عن الجدول الزمني للهجوم الأوكراني، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو يدربون ويمدون 9 من 12 لواء، حسب منشور الصحيفة.

ومن المتوقع أن يكون الهجوم الأوكراني، في الجنوب، بما في ذلك على طول ساحل بحر آزوف، وفقا للصحيفة، التي تشير إلى أن كييف لا تشارك واشنطن في الكثير من تفاصيل الخطة التشغيلية للهجوم.