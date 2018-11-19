مستشار ولي عهد ابو ظبي يهدد اعلامية مصرية بالمنشار

عبد الله: "من يعمل في مهمة عظيمة كالصحافة وتخرج من مدرسة السياسة، عليه أن يترفع بحديثه عن لغة المناشير

هدد احد مستشاري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد المدعو عبد الخالق عبد الله، في تغريدة مثيرة للجدل إعلامية مصرية في قناة "الجزيرة" بالمنشار

ونشر عبد الله تغريدة على موقع "توتر" نقل فيها تصريحا لوزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال فيه إن جميع الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي سيحضرون القمة المقبلة في الرياض.

البداية كانت بسخرية الإعلامية حياة اليماني من التغريدة لتعلق بعبارة واحدة "والمناشير؟!"، في إشارة إلى أزمة قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، التي لم تنته بعد.

إلا أن رد عبد الخالق عبد الله جاء مفاجئا، بقوله: "يبدو أن المنشار يليق بك".

لترد عليه اليماني: "التغريدة حمالة أوجه يا دكتور ومع ذلك أؤكد لك أنني درست السياسة وحقوق الإنسان وأعمل بالصحافة، ولم أدرس التشريح ولا العسكرية ولا أعمل في ولاية العهد".

وتراجع عبد الخالق عبد الله عن التغريدة، ليحذفها، ويعتذر لحياة اليماني، قائلا إن التعبير خانه، وأنه كان يقصد: "لغة المناشير تليق بك"، وليس "المنشار يليق بك".

وتابع عبد الله: "من يعمل في مهمة عظيمة كالصحافة وتخرج من مدرسة السياسة، عليه أن يترفع بحديثه عن لغة المناشير. كان الأجدر بك أن تتمني النجاح والتوفيق للقمة الخليجية القادمة، وليس إشهار المنشار يا أستاذة حياة".

وردت اليماني قائلة: "أستحي أن أرى قمة خليجية للتغطية على قتل قامة صحفية لم ترتكب أي جرم، سوى قول ما آمن به وللتمثيل أمام العالم وأتعامل معها على أنها ممارسة سياسية بين الدول، ولا أنحدر لمستوى التضليل السياسي والتغطية على حادثة قتل بهذه البشاعة، أنت عبد (الخالق) فقل كلمتك يا دكتور ولا تخش سوى الخالق".

وأضافت: "لا تقلق يا دكتور؛ خطاب المنشار يليق بمن استخدمه ومن أيده ومن برر له. تحياتي وأتمنى لك السلامة".

وبرغم محاولة عبد الخالق عبد الله التبرير لعبارته التي حذفها، إلا أن ناشطين شنوا هجمة عليه، مشككين في نواياه.