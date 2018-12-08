مستشفى الأردن: الاعتصامات تعيق عملنا

المعتصمون في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن في العاصمة عمان

أدت الاعتصامات الاحتجاجية الليلية في عمّان إلى إغلاق الطرق وإعاقة حركة سيارات الإسعاف، وأصدرت إدارة مستشفى الأردن بيانا اشتكت فيه إعاقة المعتصمين لعملها.

واشتكت إدارة مستشفى الأردن من إعاقة حركة سيارات الإسعاف أثناء دخولها إلى أقسام الطوارئ بالمستشفى، بسبب الاعتصامات الليلية أمامه، والاحتجاجات التي يشهدها محيط الدوار ضد النهج الاقتصادي للحكومة.

وقالت إدارة المستشفى في بيان صدر عنها اليوم، إن الاعتصامات تشكل أيضا إقلاقا لراحة المرضى وهي معيقة لوصول الأطباء والكوادر التمريضية والفنية لدوامها.

وأضافت، أن بعض الحالات الطارئة والحرجة لم تتمكن من الوصول إلى قسم الطوارئ في المستشفى مساء الجمعة بسبب إغلاق الشارع من قبل المعتصمين.

وكانت الحكومة الأردنية قد شددت على "أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة".

ولفتت الحكومة إلى أنها "تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية... لكنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يعدّ احترامها والتزامها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".