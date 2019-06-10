مستشفى بمدينة أردنية يستقبل 37 حالة طعن خلال العيد

نقل موقع "عمون" الاخباري الاثنين، عن مصدر طبي أردني قوله أن المستشفى الحكومي في مدينة الزرقاء (شمال شرق المملكة) استقبل 37 حالة طعن خلال عطلة عيد الفطر .

واوضح المصدر ان "حالات المصابين بالطعن اثر مشاجرات كانت بين الخطيرة والمتوسطة"، وانهم "تعرضوا للطعن بأدوات حادة في مناطق البطن والظهر والصدر".

واذ لفت الى ان غالبية الحالات تلقت العلاج وغادرت المستشفى، لكنه حذر مما وصفه ب"تصاعد.. العنف المجتمعي في الزرقاء"، مؤكدا ان هذا الامر "يجب التوقف عنده ومعالجة اسبابة".

وقد توفي رجل ثلاثيني الاثنين، متأثرا باصابته اثر تعرضه للطعن ثالث أيام العيد، بحسب موقع "عمون"، والذي اشار كذلك الى تعرض عائلة من اربعة افراد للطعن على يد جارهم في وقت سابق من اليوم نفسه في احد ضواحي المدينة.

وفي سياق متصل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان نشره موقع "خبرني" ان افراد تلك العائلة تعرضوا للطعن باداة حادة من قبل شخص اقتحم بيتهم في منطقة الجبل الابيض.

واضاف الناطق الاعلامي ان المصابين "ما زالوا قيد العلاج وحالتهم بين السيئة والمتوسطة والحسنة فيما فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة والبحث جار عن مرتكب الجريمة".

