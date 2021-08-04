مستقبل التديّن في العالم العربي

تتعدّد وتتنوّع وتتباين أشكال/ أنماط التديّن في العالم العربي، كما هي ـ في الوقت نفسه ـ تَتَحوّل وتَتغيّر وتَتَخفَّى ـ بمستويات مختلفة ـ في مسار تفاعلاتها الجدلية مع الواقع. وإذ هي كذلك؛ فلا يمكن القبض عليها ـ بَحثيًّا ـ في لحظةٍ واحدةٍ جامعةٍ، ولا في لحظة ثابتة، بحيث يمكن إطلاق بعض الأحكام ـ تَوْصيفًا ـ على مساراتها المُتحَقّقة، وـ توقَّعًا ـ على مصائرها المُتوقّعة.

غير أن تعذّر هذا وذاك على مستوى تَوّفر الشرط البحثي الدقيق؛ لا يمنعنا من مقاربة المشهد المُعَقَّد بِرَسمِ ملامح لا تحمل قطعية الجواب؛ بقدر ما تحمل قلق السؤال.

واضح- اليوم- أن وعود الإسلام السياسي تبخّرت، بل وعادت بأسوأ من المتوقّع/ من الفشل في كثير من الأحيان. لا يهم: هل فشلت، كما هو واقع الحال، أم أُفْشِلت، كما تدّعي، ويَدّعي أنصارُها، إذ النتيجة واحدة في كلا الحالين: العجز على الاشتغال الإيجابي من خلال الواقع الذي يتضمن بالضرورة خُصَماء وأعداء ومتآمرين، فضلا عن الواقع ذاته الذي تراكمت مشكلاته على مدى عقود، وأصبح يحتاج إلى ما يشبه المعجزة لتجاوزه. وبالتالي، فإن مَن يتقدّم كصاحب حَلّ خلاصي (مُحَمّلا بالوعود الإلهية ذات الطابع اليقيني)، ثم لا يَعجز عن إدارة كل هذه المشكلات فحسب، بل نراه إذ يعجز عنها؛ يزيدها تعقيدا، ويبتعد بها مسافات أخرى، حتى لَيَتعذّر عليها الإمساك ولو بطرفٍ من طوق نجاة، فهو عنوان الفشل التام.

وحيث إن الإسلام السياسي هو فرع على أصل اتساع ونمو حالة التدين العام خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية، فلا شك أن فشل الإسلام السياسي لن يقف عند حدود الدين في حالة السياسة فقط، بل سيتجاوزه ـ بآثاره السلبية ـ إلى الخطاب الديني/ الدعوي في قاعدته الجماهيرية. فنمو حالة التديّن هذه لم تكن في الأصل استجابة لحالة فراغ روحي، أو هي لم تكن كذلك بالأساس/ بالدرجة الأولى، بل كانت استجابة لفراغ تنموي/ حضاري ناتج عن فشل الدولة القومية في تحقيق وعودها، أو حتى تحقيق بعض وعودها، تلك الوعود الحالمة التي رفع من سقفها الصخبُ الشعاراتي المجاني لأحلام النضال ضد الاستعمار.

هذا يعني أن فشل التنمية، والفشل في مداواة جرح الهزائم العسكرية القومية (رد الاعتبار للذات)، وحالات النزاع البَيْني العربي، إضافة إلى حالات الانحطاط الاجتماعي في أكثر من رقعة جغرافية عربية، كل هذه كانت مُبرّر طرح الخطاب الديني لنفسه كبديل في الساحة، كبديل عسكري نضالي، وكبديل حضاري تنموي، وكدواء ناجع لكل أمراض الاجتماعي، وكضامن للسلام البَيْني بتعزيز مبادئ الائتلاف الأخوي الإيماني (وحدة المجتمع الإسلامي). وإذ فشل ويفشل في كل هذه البدائل التي كانت هي قنواته في عملية الاستقطاب الجماهيري، فإن الانفضاض الجماهيري عنه سيمتد على طول مسافات الفشل في هذه البدائل، وستتعاضد كلها في النهاية؛ لتؤكد أن "الدين ليس هو الحل"، ردًّا على الشعار الأكبر الرائج في مرحلة الاستقطاب: "الدين هو الحل".

ولعل العامل الثاني في تراجع مستويات التديّن يتجلى في سقوط الشخصيات الدعوية الاعتبارية التي رافقت صعود المد الديني، وكانت ـ حسب تباين موقعها منه ـ رموزا له؛ صُنْعا وتأكيدا، أو من راكبي موجته العاتية على سبيل الاستثمار في "سوق" المرحلة: المسلك الانتهازي.

إن هذا السقوط المُدوّي لكثير من الشخصيات الدعوية الاعتبارية كان هو الإعلان الصريح عن سقوط المشروع: مشروع توظيف الدين كأيديولوجيا. فهذه الشخصيات الدعوية لم تؤسس لنفسها في سياق البحث/ الدرس العلمي المجرّد، بل كان حضورها يتقوى بلغة العلم؛ لتأكيد الرمزية/ النجومية القادرة على استقطاب أكبر عدد من الجماهير. ما يعني أن سقوط النجم/ الداعية علميا أو أخلاقيا كفيل بزعزعة ثقة الجماهير في الخطاب ذاته؛ فكيف إذا كان السقوط/ الافتضاح على المستويين جميعا: العلمي والأخلاقي؟!

لقد تهاوت الصور المُنَمْذَجَة لكثير من الشخصيات الدعوية البارزة/ نجوم الدعوة، التي عززّت الفضائياتُ في العقدين الأخيرين من حضورها في مجال "إسلام السوق"، كنجومٍ تُنَافس نجومَ الفن ثراءً وتأثيرا واستقطابا جماهيريا عريضا. وكان السقوط لا يحتاج أكثر من ردم المسافة الفاصلة بين الصورة المُنَمْذَجَة التي تكوّنت في المخيال الجماهيري الديني عن هذه النجوم الدعوية، وبين واقع حالها الذي يكاد يكون على النقيض تماما من ذلك النموذج المتألق في المخيال: مخيال جماهير المُتَدينين.

الداعية/ الواعظ قدّم نفسه، وقدّمه إعلامُه، ومِن وَراء ذلك جماهيرُه/ مُرِيدُوه على أنه يتوفّر على "عِلمٍ واسع بالدين" من جهة، وعلى "إخلاص تَقَويٍّ أخلاقيٍّ" من جهة أخرى. العلم والأخلاق، هما ثنائية أساسية هنا، لا يمكن أن يكون للداعية شيء من حضور رمزي/ نجومية؛ ما لم يتوفّر عليها جميعا، على سبيل الحقيقة أو على سبيل الادعاء المحظوظ بقدر لا بأس به من التصديق الجماهيري الساذج.

في السنوات الأخيرة، توالى السقوط الرمزي لهذه النجوم: الدعاة. جزء كبير من هذا السقوط/ الافتضاح أسهم به الدعاةُ أنفسهم في سياق التنافس البيني/ التحاسد المهني الذي قاد إلى فتح كثير من الملفات المتعلقة بالجدارة العلمية أو بالسلامة الأخلاقية للداعية. ولعل أقرب صور هذا السقوط إلينا زمنيًّا هو المشهد الأخير لشيخ سلفي كبير يعترف فيه بالمحكمة أنه "ليس بعالم"، بل مجرد واعظ، لا حقَّ له في التصدي للفتوى (بينما كان طوال السنوات الماضية يَتصدّر للفتوى بكل ثقة، ويُصْدِر الفتاوى بلا حساب!)، ثم يشهد كاذبا (ظهر ينفي مقولات له، بينما هي مسجلة عليه صوتا وصورة!) بعد يمين القسم؛ مع أن الكذب في عُرْف السياق "الحَديثي" (نسبة إلى علم الحديث) يُسْقِط مصداقية الواعظ/ الداعية/ الراوي من الأساس !

اليوم، عرفت الجماهير أن كثيرا من نجوم الوعظ الدعوي لم يَتَحلّوا، لا بالعلم حقيقة، ولا بالصدق، ولا بالنزاهة. لقد غضب منهم كثيرٌ من مُرِيدِيهم بعدما اكتشفوا أنهم كانوا يُصَدِّرُون لهم/ للمريدين خطابَ "الزهد"، بينما هم/ الوعاظ يشتغلون ـ من خلال تصدير هذا الخطاب المتزهد ـ على الثراء. اكتشاف هؤلاء المُريدين لحجم ثروات دعاتهم/ علمائهم المفضلين رغم كل دعوات الزهد، أحدث صدمة ثقةٍ واسعة النطاق، خاصة عندما بدأ هؤلاء يتتبعون بقية أخبار الدعاة، وتحديدا، ما يخص "المال" و"النساء". ولك أن تتصور شابا متدينا مشدودا إلى المثالية الأخلاقية، يفترض "الزهد" و"النزاهة" و "الاستقامة الأخلاقية" في شيخه الداعية/ النجم، إذ به يُفَاجَئ ـ مكتشفا على سبيل اليقين ـ بأن شيخه "الزاهد" يكتنز الملايين، وأنه يكذب في التعاملات، وأنه يتلاعب بالزّيجات (أحدهم تزوّج أكثر من 22 مرة، بعضهن فتيات صغار/ مراهقات، يقضي معها شهرا أو شهرين ثم يُطلّقها كما يخلع نعله، ويعدّ هذا "التلاعب" من الحلال/ المباح!)، فما المتوقع ـ حينئذٍ ـ من هذا الشاب، ومن ورائه ملايين الشباب الذين أخذوا يتداولون أخبار هذا الداعية المِزْواج الذي كان يُحدّثهم ـ واعظًا ـ بأن "نساء الدنيا" لا ينبغي الالتفات لهن ولا الانسياق وراء إغرائهن، بل الواجب الزهد بهن؛ لأن "النساء بحق" هن حُورُ الجِنان !.

أما العامل الثالث المُتَسبّب في تراجع مستويات التدين في العالم العربي فهو متعلق بطبيعة الخطاب الديني الذي احتل الساحة، وأصبح يُشَكِّل ـ في وعي الأغلبية الساحقة من جماهير المسلمين ـ حقيقة الدين. فهذا الخطاب الديني مُتَهافت معرفيا، وهو أيضا محشو بالروايات المتناقضة، فضلا عن الحكايات الخرافية التي صحّحها علماء الإسناد، فضلا عن بعض الأحكام المُتضمّنة التي قَرّرها كثيرٌ من الفقهاء، بينما هي تتعارض مع بديهيات حقوق الإنسان.

قبل عصر الفضائيات وعصر الإعلام التواصلي المفتوح بلا حدود، كان مثل هذا الخطاب ينتشر ويتأكّد في صلب القناعات؛ دون أن يتعرّض لاختبار أو مساءلة. لكن اليوم، وعلى امتداد العشرين سنة الماضية، أصبحت التفاهات المعرفية في هذا الخطاب الديني التقليدي مَحلّ تَندّر وسخرية الجيل الجديد، وأصبحت الروايات الخرافية واللاّإنسانية تُسَاق في كل آن إلى مَحْكَمَةِ العلم والأخلاق: تُوضَع في كل لحظة على محك الاختبار العلمي وعلى حدّ مساءلة الضمير الأخلاقي.

هكذا نجد أن التديّن كحالة أيديولوجية في تراجع واضح على امتداد العالم العربي اليوم. وهو تراجع مُسْتمر/ نامٍ، وأسباب هذا التراجع في ازدياد وفي تأكّد أيضا. ما يعني أن لا مستقبل لهذا النوع من التديّن في حدود المستقبل القريب والمتوسط. لكن هذا لا يعني أن التديّن من حيث هو تِرياق عَزائي لأسئلة الميتافيزيقيا/ الما وراء، وكرفيق موثوق في رحلة البحث عن المعنى، سيتراجع أو سينحسر، بل على العكس، قد يكون فشل وتراجع التديّن الأيديولوجي دافعا لكثيرين نحو استحضار الدين كحالة روحانية واسعة الأمداء، لا تقيّدهم ولا تحدّ من خياراتهم، وإنما تمنحهم الثقة المطلوبة/ الاطمئنان الوجودي لتجاوز مرحلة تاريخية صعبة ومُحَمّلة بأعبائها وذكرياتها المرّة، إلى مرحلة تاريخية أخرى؛ مفتوحة الآفاق على رحابة عالم الإنسان.

محمد المحمود - الحره