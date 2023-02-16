مستوطنون يؤدون رقصات تلمودية في ساحات "الأقصى" .. فيديو

نفذ مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، إقتحاما جماعيا لساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وأدى المستوطنون، الذين نفذوا الإقتحام من جهة باب المغاربة، طقوسا تلمودية، مع قيامهم بجولات استفزازية في باحات "الأقصى" وبالقرب من أبوابه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الإقتحام نفذه ما يقارب 243 مستوطنا، بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، بدءا من ساعات الصباح الباكر.

وأشارت (وفا)، إلى أن الشرطة الإسرائيلية، انتشرت أمام بوابات "الأقصى" وفي ساحاته، كما فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وعملت على تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك قبل قليل" pic.twitter.com/Ozn3I3ff4E — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 16, 2023

وأكدت (وفا)، أن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى، اقتحامات صباحية بشكل يومي من قبل المستوطنين، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

توتر في القدس

وتعيش المدينة المقدسة، توترا عاليا، مع مواجهات يومية مع قوات الإحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد العمليات التي نفذها فلسطينيون مؤخرا في المدينة، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من المستوطنين.

وكثفت قوات الإحتلال، من تصعيدها بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس، وسط تهديدات من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتنفيذ عملية السور الواقي 2 في المدينة.