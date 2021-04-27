مستوطنون يحرقون 3 سيارات للفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية في القدس

أحرق مستوطنون يوم الثلاثاء، ثلاث سيارات لمواطنين فلسطينيين قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.

وأفادت مصار فلسطينية محلية في القرية بإحراق مستوطنين ثلاث سيارات متوقفة قرب مستوطنة راموت شرق القرية، تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا، وهم عيسى حمودة غيث، وانس الخطيب، ولعائلة أبو خلف.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في المنطقة ذاتها.

وكان مستوطنون قد أقدموا فجر يوم التاسع عشر من مارس الماضي، على إحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية في القرية ذاتها شمال غرب القدس المحتلة. (وفا)