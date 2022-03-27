مستوطنون يستولون على جزء من فندق البتراء في القدس

استولى مستوطنون يدعمهم الجيش الاسرائيلي الاحد، على جزء من فندق البتراء الفلسطيني في مدينة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أنّ مستوطنين من جمعية "عطيرت كاهونيم" الاستيطانية، اقتحموا فندق البتراء، قرب "باب الخليل"، في البلدة القديمة من القدس، واستولوا على جزء منه.

وحسب المركز، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 3 فلسطينيين، أحدهم محامٍ تزامنًا مع اقتحام الفندق.

واعتدى المستوطنون على المتواجدين بالمكان، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، بحسب المركز.

وفندق البتراء الواقع في ميدان "عمر بن الخطاب" قرب باب الخليل أحد أبواب المسجد الأقصى، مملوك لبطريركية الروم الارثوذكس، ومستأجر من قبل عائلة فلسطينية.

وتعتبر المنطقة التي يقع فيها فندق البتراء، المدخل الرئيسي للحجيج المسيحيين للوصول إلى كنيسة القيامة.

#فيديو| مستوطنون يقتحمون فندق البتراء في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/KFdS221pt4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 27, 2022

أما في الضفة الغربية المحتلة، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة (رسمية) غسان دغلس، إن مستوطنين، نصبوا أربعة بيوت متنقلة على أراضٍ ببلدة قصرة، جنوبي نابلس.

وأضاف دغلس في تصريح صحفي مقتضب وصل الأناضول، أن مستوطنين من مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي ببلدة قصرة، هم من نصبوا هذه "الكرفانات"، بهدف توسيع المستوطنة على حساب أراضي الفلسطينيين.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.