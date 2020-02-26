مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة

أعطب مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، إطارات 13 مركبة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت فجرا، وأعطبوا إطارات 13 مركبة.

وأوضح الشهود، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على منازل فلسطينية بالبلدة.

وكثيرا ما تتعرض البلدات الفلسطينية لإعتداءات الإسرائيليين الذين يقطنون عشرات المستوطنات في الضفة الغربية. (الأناضول)