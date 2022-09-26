مستوطنون يقتحمون الأقصى بأول أيام الأعياد اليهودية

اقتحم قطعان المستوطنين اليهود، صباح الاثنين، ساحات المسجد الأقصى الشريف في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام الأعياد اليهودية.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد على مجموعات، بعد انتشار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحاته، التي اعتدت على المرابطين في باحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى.

واعتلى عناصر الشرطة الإسرائيلية سطح المصلى القبلي بالمسجد، وأطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المرابطين داخله.

فيما منعت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر، دخول المصلين دون سن الأربعين إلى المسجد.