مستوطنون يقتحمون الأقصى ومقامات إسلامية بالضفة المحتلة

اقتحم المئات من قطعان المستوطنين الإسرائيليين المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، بالجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة "وفا" نقلا عن رئيس بلدية كفل حارس، أسامة صالح، أن المستوطنين الإسرائيليين أدّوا طقوسا تلمودية في المكان وسط تشديدات من قبل القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية خلال عملية الاقتحام، مانعة المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة.

وسبق ذلك أن اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى، من قبل باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وبينت وكالة "سما" الاخبارية أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، حينما نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة داخل باحات المسجد وعند أبوابه بغاية تأمين اقتحامات المستوطنين.

ولفتت الوكالة أن يهودا غليك، عضو الكنيست المتطرف قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، كما قاموا بأداء طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه كما استمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي كل يوم يشهد المسجد الأقصى باستثناء الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من قبل المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية، في محاولة منها فرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا شرقي رام الله

في سياق ذي صلة قامت قوات الإسرائيلية، باعتقال 15 مواطنا من قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مصادر قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية كما تمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، الأمر الذي يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم التي لا تستطيع عبورها سوى مركبات الدفع الرباعي فقط.

وبين أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي المغير إن المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين 6:30 صباحا و 2 ظهرا.

وسبق أن أغلقت القوات الإسرائيلية أغلقت مدخلي القرية مدة 19 يوما متواصلة، وقامت بفتح المدخل الغربي الخميس الماضي، فيما أبقت المدخل الشرقي مغلقا.