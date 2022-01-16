مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون صلوات تلمودية (صور)

أدى مستوطنون اسرائيليون، صباح اليوم الأحد، طقوسا وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه وسط حماية مشددة من قبل القوات الاسرائيلية.

ونقلت وكالة شهاب عن مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، في ظل الأجواء الباردة والممطرة.

وأوضحت أن الاقتحامات في المسجد الأقصى تجرى عادة على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الشرطة الإسرائيلية، بالتوازي مع ملاحقة هذه القوات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/KFwrQ7tf7X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2022

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن أطماع المستوطنين ومن ورائهم مؤسسات إسرائيل الرسمية، تتوسع وتزداد يوما بعد آخر في المسجد الأقصى، من أجل تحويله إلى مكان مقدس مزعوم لهم، خاصة مع إقرار إسرائيل بإدراجه ضمن الرحلات المدرسية لليهود.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواء أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين، التي تتجرأ بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، أو ما جرى في شهر رمضان الماضي من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

ويذكر أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي، قد بلغ 34 ألفا و562 مستوطنا، مقارنة بـ 19 ألفا عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.