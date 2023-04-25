مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي من الشرطة.

وأكدت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلا مصادرها اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الاقصى من جهة باب المغاربة.

ولفتت (وفا) إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد كما أدَّوا طقوسا تلمودية عند أبوابه، وفي الساحات، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت داخل الأقصى وعند أبوابه.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية فإن أفرادا من شرطة الاحتلال، اعتدَوا يوم أمس الاثنين على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي.

كما قاموا بمنع حراس الأقصى من الدخول إليه، حيث تكرر اقتحامه يوم السبت الماضي، كما تم خلع تمديدات الكهرباء داخله وتحطيمها.