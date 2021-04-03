مستوطنون ينهالون بالعصي والحجارة على مسن فلسطيني (فيديو)

أظهر مقطع فيديو السبت، تعرض مسنّ فلسطيني لاعتداء بالعصي والحجارة على يد مستوطنين إسرائيليين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر هجوم نحو 20 مستوطنا على المسن الفلسطيني بالحجارة في قرية “جالود” جنوبي نابلس ثم تدخل الجيش الإسرائيلي ومحاولته إبعاد الفلسطيني عن المكان.

وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، إن “المسن وليد الشويكة (71 عاما) تعرض أثناء تفقده لأرضه في القرية إلى هجوم عنيف بالحجارة من قبل نحو 20 من مستوطني “ايش قوديش” المقامة على أراضي القرية.

هذا ما واجهه الحاج #أبو_توفيق_شويكي اليوم وهو في أرضه.. في أرضه.. في أرضه!

وهذا ما يفعله المستوطنون بنا، فقد يكون هذا المسن الفلسطيني، والد كل واحد فينا.

حدث اليوم في #قرية_جالود جنوب مدينة #نابلس في #الضفة_الغربية. pic.twitter.com/wcqWeMERUp — نجوان سمري (@SimriNajwan) April 3, 2021

وأضاف أن المستوطنين “لاحقوا المسن بالحجارة، وقذفوها نحوه بشكل مباشر بقصد الإيذاء عدا عن تهديده وتوجيه الشتائم له خلال تفقده أرضه الزراعية القريبة من المستوطنة”.

ولفت حج محمد إلى “تعرض المسن شويكة وهو مقدسي (من مدينة القدس) اشترى أرضا في جالود إلى رضوض خفيفة”.

وأردف أن الجيش الإسرائيلي “أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول أصحاب الأرض إليها”.

وبين حج محمد أن “اعتداءات المستوطنين على القرية متواصلة ومتكررة بحماية وتغطية من الجيش الإسرائيلي، وكان آخرها اقتلاع نحو 250 شتلة زيتون من أراضي القرية وسرقتها”.

ووفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية) تم حتى نهاية عام 2017 إحصاء 131 مستوطنة تعترف بها الحكومة الإسرائيلية (باستثناء شرقي القدس والبؤر الاستيطانية في الخليل)، وحوالي 110 بؤر استيطانية غير معترف بها، مع أنها أقيمت بمساعدة السلطات الحكومية.

وقدرت المنظمة عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2017 بنحو 622.670 مستوطنا.

