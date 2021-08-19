مستوطنون يُنكلون بيهودي في القدس بعدما ظنوه فلسطينيا (فيديو)

أظهر تسجيل فيديو متداول على الانترنت مهاجمة وتنكيل مجموعة من المستوطنين بشاب في احد شوارع مدينة القدس، ظنا منهم انه فلسطيني، ليتبين لاحقا انه يهودي من أبناء جلدتهم.

وبحسب ما تظهره صورة منشورة على مواقع التواصل للشاب وهو يرقد على سرير في المستشفى، فقد تعرض لكدمات جراء الضرب ظهرت اثار احداها هالة زرقاء حول احدى عينيه.

توثيق لحظة اعتداء مجموعة من المستوطنين الإرهابيين على شاب وإصابته بجروح خطيرة جراء طعنه في مدينة القدس فجر اليوم. pic.twitter.com/1phZ1Ijiek — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2021

وقالت وسائل اعلام ان الشاب تعرض للطعن خلال الهجوم، لكن على ما يبدو فانه قد نفى ذلك، وقال انه "عندما رفع احدهم السكين صرخت أنا يهودي مثلكم".

وفي حزيران الماضي، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الشرطة تحقق في احتمال ارتكاب مستوطنين يهود جريمة إعدام ميدانية بحق أحد أبناء جلدتهم في مدينة اللد، بعد أن ظنوا أنه عربي.