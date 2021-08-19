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مستوطنون يُنكلون بيهودي في القدس بعدما ظنوه فلسطينيا (فيديو)

منشور 19 آب / أغسطس 2021 - 05:04
مستوطنون ينكلون بشاب يهودي بعدما ظنوه فلسطينيا

أظهر تسجيل فيديو متداول على الانترنت مهاجمة وتنكيل مجموعة من المستوطنين بشاب في احد شوارع مدينة القدس، ظنا منهم انه فلسطيني، ليتبين لاحقا انه يهودي من أبناء جلدتهم.

وبحسب ما تظهره صورة منشورة على مواقع التواصل للشاب وهو يرقد على سرير في المستشفى، فقد تعرض لكدمات جراء الضرب ظهرت اثار احداها هالة زرقاء حول احدى عينيه.

وقالت وسائل اعلام ان الشاب تعرض للطعن خلال الهجوم، لكن على ما يبدو فانه قد نفى ذلك، وقال انه "عندما رفع احدهم السكين صرخت أنا يهودي مثلكم".

وفي حزيران الماضي، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الشرطة تحقق في احتمال ارتكاب مستوطنين يهود جريمة إعدام ميدانية بحق أحد أبناء جلدتهم في مدينة اللد، بعد أن ظنوا أنه عربي. 

كلمات دالة:القدساسرائيلفلسطين

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