مستوطن يحاول إحراق مركبات أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

أفاد شهود عيان بأن أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس أحبطوا الليلة الماضية، محاولة مستوطن، إحراق مركباتهم في الحي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( وفا) السبت عن الشهود قولهم إن “مستوطنا حاول إحراق مركبات مواطنين ( فلسطينيين) في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، لكن يقظة شبان الحي حالت دون ذلك، بعد اكتشافهم حركة غريبة لمستوطن تتبعوها واستطاعوا إفشال مخططه”.

ووفق الوكالة ، “يعاني أهالي الشيخ جراح من اعتداءات المستوطنين الذين استولوا على منازل في الحي، وما زالوا يحاولون الاستيلاء على أخرى”.

وكانت مناطق عديدة في القدس الشرقية شهدت في عام 2021 صدامات عنيفة بين مُتظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود وقوات الشرطة الإسرائيلية من الجهة الأخرى، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء بيوت من حي الشيخ جراح من سكانها الفلسطينيين لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وبينما يدافع السكان عن ملكياتهم للعقارات التي ولدوا وترعرعوا فيها في الحي، يقول مستوطنون يهود إنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية، كانت قد اشترت بدورها أراضي تلك العقارات منذ قرابة قرن.