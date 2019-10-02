مستوطن يدهس طفلة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية

دهس مستوطن إسرائيلي، طفلة فلسطينية، الأربعاء، قرب مفترق “الفرديس” شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أنه تم نقل الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) لإحدى مستشفيات القدس المحتلة، بعد إصابتها بحادث الدهس.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل الطفلة.

ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس “متعمدة” في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.

