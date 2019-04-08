تصفح موقع البوابة بحلته الجديده

المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

مستوطن يدهس فلسطينيا ويصيبه بجراح خطيرة

مستوطن يدهس فلسطينيا ويصيبه بجراح خطيرة
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 