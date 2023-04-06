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مستوطن يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص في القدس

تاريخ النشر: 06 نيسان / أبريل 2023 - 12:45
مستوطن يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص في القدس

اطلق مستوطن النار على طفل فلسطيني في القدس الشرقية الخميس، فاصابه في ذراعه بحسب ما افاد والده والشرطة الاسرائيلية.

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وقالت جمية الهلال الأحمر- القدس أن الطفل خضر عراب (15 عاما) اصيب برصاصة حية في الذراع في البلدة القديمة بالقدس، مضيفة انه تم نقله إلى مستشفى المقاصد للعلاج.

وقال سامر عراب والد الطفل ان المستوطن الذي اطلق النار يسكن الحي نفسه في عقبة السرايا بالقدس القديمة. 

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ان اصابة الطفل "طفيفة"، واتهمته بانه هاجم بعصا المستوطن الذي قالت انه في العقد السادس من العمر.

واضافت الشرطة انها فتحت تحقيقا في الحادثة التي اقدم خلالها المستوطن على اطلاق النار على الطفل "من سلاح مرخص".

وقال سامر عراب والد خضر إن المستوطن اعترض طريق ابنه الذي كان عائدا إلى المنزل قرابة منتصف الليل، ووقعت مشادة بينهما قام المستوطن خلالها باطلاق رصاصة اخطأته ومرت بجانب اذنه.

وتابع ان خضر بدوره تناول عصا للدفاع عن نفسه، لكن المستوطن عاود الكرة واطلق رصاصة ثانية اصابت ذراعه، مشيرا الى ان الشرطة "حضرت (..) وحققت بالموضوع، واقتادته معها".

كلمات دالة:القدسالاستيطان

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