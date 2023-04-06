مستوطن يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص في القدس

اطلق مستوطن النار على طفل فلسطيني في القدس الشرقية الخميس، فاصابه في ذراعه بحسب ما افاد والده والشرطة الاسرائيلية.

وقالت جمية الهلال الأحمر- القدس أن الطفل خضر عراب (15 عاما) اصيب برصاصة حية في الذراع في البلدة القديمة بالقدس، مضيفة انه تم نقله إلى مستشفى المقاصد للعلاج.

وقال سامر عراب والد الطفل ان المستوطن الذي اطلق النار يسكن الحي نفسه في عقبة السرايا بالقدس القديمة.

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ان اصابة الطفل "طفيفة"، واتهمته بانه هاجم بعصا المستوطن الذي قالت انه في العقد السادس من العمر.

مستوطن مسلح يستهدف فتى فلسطينيا بـ "رصاص حي" في البلدة القديمة بمحيط #المسجد_الأقصى #القدس pic.twitter.com/yKB8wT2QMx — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2023

واضافت الشرطة انها فتحت تحقيقا في الحادثة التي اقدم خلالها المستوطن على اطلاق النار على الطفل "من سلاح مرخص".

وقال سامر عراب والد خضر إن المستوطن اعترض طريق ابنه الذي كان عائدا إلى المنزل قرابة منتصف الليل، ووقعت مشادة بينهما قام المستوطن خلالها باطلاق رصاصة اخطأته ومرت بجانب اذنه.

#بوابة_ماسبيرو - إصابة فتى فلسطيني برصاص مستوطن اسرائيلي في البلدة القديمة في القدس https://t.co/qbM5I6IsL6 pic.twitter.com/nn63aNxGOf — بوابة ماسبيرو (@Maspero) April 6, 2023

وتابع ان خضر بدوره تناول عصا للدفاع عن نفسه، لكن المستوطن عاود الكرة واطلق رصاصة ثانية اصابت ذراعه، مشيرا الى ان الشرطة "حضرت (..) وحققت بالموضوع، واقتادته معها".