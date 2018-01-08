مستوى تاريخي لطلبات اللجوء في فرنسا

ارتفاع طلبات اللجوء في فرنسا إلى "مستوى تاريخي"

سجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة لتتخطى عتبة 100ألف طلب العام الماضي محققة مستوى "تاريخيا"، وفق ما أعلن المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس لوكالة فرانس برس.

وألبانيا هي الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء العام الماضي (7630 طلبا) رغم أنها تعتبر دولة "آمنة"، تليها أفغانستان (5987) وهايتي (4934) والسودان (4486).

وأوضح بريس أن 36 في المئة من طالبي اللجوء حصلوا على رد إيجابي.