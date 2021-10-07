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مسجد خشبي بلا مسامير مشيد منذ قرن بقرغيزيا

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 02:08
مسجد خشبي بلا مسامير مشيد منذ قرن بقرغيزيا

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