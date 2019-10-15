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مسجد لبناني ينادي المسلمين والمسيحيين للجوء اليه هربا من النيران

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:13
 فتح أبوابه أمام المسلمين والمسيحيين الذين حاصرتهم النيران و إقتربت من منازلهم
 فتح أبوابه أمام المسلمين والمسيحيين الذين حاصرتهم النيران و إقتربت من منازلهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنداء اطلقه  عبر مكبرات الصوت مسجد في منطقة "الدبية" اعلن عن فتح أبوابه أمام المسلمين والمسيحيين الذين حاصرتهم النيران و إقتربت من منازلهم

واندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.

وقالت وسائل اعلامية لبنانية ان "المواطن سليم أبو مجاهد استشهد  على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء ​الحرائق​ في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل".

وأعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ وضع فرقه في حال من الإستنفار كما أقام مستشفى ميداني أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية  لـ 72 حالة صحية


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