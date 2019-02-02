"مسد" تدعو للحوار مع تركيا وضرورة إنهاء الصراع

الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية يدعو للحوار مع تركيا

دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد لإطلاق حوار مع تركيا، مؤكدة على ضرورة إنهاء الصراع بين الأكراد وتركيا.

وقالت أحمد خلال ندوة في مركز الشرق الأوسط للأبحاث بواشنطن بعد لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الأمريكيون يرغبون بلعب دور لبدء حوار أو إيجاد حل للقضايا العالقة بيننا وبين تركيا... من الضروري إنهاء الصراع مع تركيا... ونحن لسنا طرفا في الصراع الدائر في تركيا".

كما صرحت أحمد لشبكة "رووداو" الإعلامية بوجود "عدم قبول عام للانسحاب الأمريكي من سوريا وأن هناك محاولات جدية لإعادة النظر في هذا القرار أو تعديله".

وأشارت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية ليست ماركسية كما يدّعي عدد من المنتقدين في الغرب، وليست قوة قومية كردية ترمي لإنشاء دولة مستقلة، بل تهدف للحصول على حكم ذاتي في إطار سوريا ضمن ديمقراطية لا مركزية".

ويرى بعض الخبراء أن دعوة إلهام أحمد لبدء المفاوضات مع تركيا، تمثل فرصة يجب على واشنطن استثمارها على وجه السرعة.