مسرح أجيال يقدم أياماً من المرح والموسيقى والعروض الحية لجميع أفراد الأسرة

لرميحي: يسرنا عودة مسرح أجيال في هذا العام، الذي يضم العديد من الأنشطة الموجهة للأسرة

تضم النسخة السادسة من مهرجان أجيال السينمائي، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا، مسرح أجيال الذي يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العائلية والموسيقى الحية واللوحات الاستعراضية ومسرح الدمى وغيرها.

يستمر مسرح أجيال لثلاثة أيام من الخميس 29 نوفمبر إلى السبت 1 ديسمبر على باحة شاطىء كتارا، وستكون جميع الأنشطة والفعاليات في مسرح أجيال، بالإضافة إلى عروض الأفلام ضمن برنامج سينما سوني تحت النجوم مجانية ومفتوحة للجمهور.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومدير مهرجان أجيال السينمائي: "يسرنا عودة مسرح أجيال في هذا العام، الذي يضم العديد من الأنشطة الموجهة للأسرة ويقدم فعاليات مناسبة لكل الأعمار. مهرجان أجيال السينمائي محطة مهمة لجميع فئات المجتمع للاحتفال بالعديد من الأنشطة الثقافية التي تعزز روح الوحدة. وستكون جميع الأنشطة مفتوحة للجمهور ونتطلع إلى تقديم تجربة تفاعلية تجمع بين السينما والموسيقى والعروض الحية التي يقدمها فنانون عالميون".

تبدأ فعاليات مسرح أجيال مع عروض الأفلام في سينما سوني تحت النجوم في الهواء الطلق في 29 نوفمبر في الساعة 6:30 مساءً، مع العرض السينمائي الموسيقي "شجرة عائلتي" من تقديم مهرجان سينما الطفل ومن إنتاج منتدى الصور الفرنسي. يضم العرض خمسة أفلام قصيرة تركز على ما يجمع أفراد العائلة الواحدة، من ذكريات جميلة ولحظات سعيدة نمضيها مع أحبائنا. سترافقكم الموسيقى الحية خلال العرض مع الموسيقيين، أليكسندر كوروفيتش وروماين فلوري وباول ليبيكارد وفلوريان شوغارف وباول مارفين ليقدموا لكم جرعة مضاعفة من المتعة لمحبي الموسيقى والأفلام على حد سواء.

والأفلام الخمسة في برنامج "شجرة عائلتي" هي: "العصافير هي فراخ الحمام" (روسيا/2015) إخراج نينا بايسيرينا، ويدور في أحد أيام الشتاء المثلجة الباردة حيث يمر صبي صغير بعائلة من الطيور المرحة، تملأ حياته بالبهجة والألوان. "خيال" (فرنسا، بلجيكا/2005) إخراج سيدريك بابوشيه ويتتبع صبي صغير يتذكر والده الذي كان يعمل طياراً. "راسخة" (فرنسا/2011) إخراج رفاييل هاتشون في يوم مشمس، تتمشى فتاة صغيرة مع والدها في أحد الحقول، ثم يقومون بزراعة نبتة صغيرة تنمو لتصبح شجرة، كما تكبر الطفلة الصغيرة أيضاً. "تفتّح زهرة الغروب" (اليابان/2012) إخراج: يوانوان هو، ويدور حول سيدة عجوز تجلس في الحديقة محاطة بأحفادها، فتعود بها الذكريات إلى الصين حيث عاشت شبابها. "جدي كان شجرة كرز" (روسيا/2015) إخراج أولغا بوليكتوفاوتاتيانا بوليكتوفا، ويتتبع توني الصغير خلال زيارته لجديه، فيطالعون الصور القديمة معاً ويعيدون رسم تاريخ عائلتهم.

في يوم الجمعة 30 نوفمبر في الساعة 6:30 مساءً، يعرض فيلم "الخياط الصغير الشجاع" (المملكة المتحدة/1954) من إخراج لوت رينجر، وهو إعادة سرد مذهلة للقصة الكلاسيكية للأخوين غريم، حول خياط صغير ذكي، يتغلب على عمالقة مرعبين للغاية ولكنهم حمقى!

في الساعة 6:40 مساءً من اليوم نفسه، يمكن متابعة "عرض بحاجة ماسة إلى جمهور" وهو عرض حي رائع تقدمه المؤسسة العربية لمسرح الدمى، يلقي الضوء على قضية الهجرة والاغتراب في إطار من الكوميديا والسحر والسخرية الصامتة. على عكس مسارح الدمى التقليدية؛ ستدب الحياة في المسرح ودعائمه لسرد هذه الحكاية الحساسة والمؤثرة بأسلوب مرح.

في يوم السبت 1 ديسمبر في الساعة 7 مساءً، يعرض فيلم "رحلة إلى بداية الزمن" (تشيكوسلوفاكيا /1955) من إخراج كاريل زيمان ويدور حول مجموعة من الفتيان تقوم باستئجار قارب في منتزه داخل المدينة، ويدخلون في كهف صغير على طرف البحيرة. وعندما يخرجون من الجهة الأخرى، يجدون أنفسهم في عالم جديد. وفيما يطفو القارب نزولاً عبر النهر كل يوم، يسافرون عبر التاريخ إلى أزمنة أقدم، حيث يواجهون الماموث الصوفي والديناصورات في عصور ما قبل التاريخ.

الشركاء الرسميون لمهرجان أجيال السينمائي 2018: الحي الثقافي كتارا "الشريك الثقافي"، Ooredoo "الشريك الرئيسي"، نوفو سينماز "الشريك الاستراتيجي"، فندق سانت ريجس الدوحة "الراعي المميز".

حول مؤسسة الدوحة للأفلام

"مؤسسة الدوحة للأفلام" مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج "مؤسسة الدوحة للأفلام" على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل "مؤسسة الدوحة للأفلام" مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

Doha Film Institute

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.