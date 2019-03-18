مسرح لاسكالا الايطالي يعيد اموالا تلقاها من السعودية

مسرح لاسكالا في ميلانو

سيعيد مسرح لاسكالا في ميلانو ثلاثة ملايين يورو الى السعودية بعد جدل حول اتفاق مالي ينص على دخول وزير الثقافة السعودي إلى مجلس ادارته.

وصرح جوسيبي سالا رئيس بلدية ميلانو ورئيس مسرح لاسكالا للصحافيين "العودة إلى نقطة الصفر. سنعيد إلى السعوديين أموالهم" موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ الإثنين خلال اجتماع هذا القرار "بالاجماع".

وكان الاتفاق مع الرياض ينص على تمويل بحجم 15 مليون يورو صرف من هذا المبلغ ثلاثة ملايين يورو ستتم إعادتها.

ومطلع آذار/مارس أكد مدير المسرح الكسندر بيريرا للصحافيين، أن لا سكالا يتفاوض مع الرياض بعد اتصالات مع الحكومة السعودية ومجموعة أرامكو النفطية. وقال إن هذا اقتراح من المسؤول عن منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا (يمين متطرف).

لكن بعد أشهر على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، أثار هذا الاعلان جدلا في إيطاليا.

وقال سالا إنه رغم شائعات حول الطرد نتيجة هذا الجدل، سيبقى بيريرا في منصبه.

ومسرح لا سكالا في ميلانو الذي افتُتح العام 1778، واحد من أشهر وأعرق مسارح العالم.