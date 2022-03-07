مسقط: انطلاق مناورة "خنجر حاد" بمشاركة "دول صديقة"

كشفت سلطنة عمان عن انطلاق المناورة البحرية "خنجر حاد"، بمشاركة "العديد من الدول الصديقة"، لم تسمها.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن فعاليات التمرين البحري المشترك السنوي خنجر حاد انطلقت الأحد بمنطقة الباطنة البحرية (مطلة ساحل خليج عمان) وتستمر حتى العاشر من مارس/آذار الجاري.

وأوضحت أن المناورة “تنفذه البحرية العُمانية، بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات العديد من الدول الصديقة (لم تسمها).

وأشارت إلى أن التمرين بهدف “تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة”.

ولم تذكر الوكالة أسماء الدول الصديقة، غير أنها ذكرت في 25 فبراير/ شباط 2021، أن المناورة السابقة ذاتها التي اختتمت آنذاك شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة أن شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واللواء سيف الرحبي قائد البحرية السلطانية، التقيا، بمسقط الفريق بنجامين كي رئيس هيئة الأركان البحرية الملكية البريطانية الذي يزور المملكة حاليا.

وبحثا الجانبان “سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري”.