مسلحون يختطفون مئات الطالبات من مدرسة في نيجيريا

اختطف مسلحون مئات الطالبات إثر هجوم على مدرسة في ولاية زامفارة شمال غربي نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين شنوا صباح الجمعة هجوما على ثانوية داخلية حكومية للفتيات، في منطقة “جانغيبي” بالولاية المذكورة.

وأشار إلى أن المسلحين اختطفوا مئات الفتيات فيما تمكنت بعض الطالبات من الفرار.

ولم يصدر بعد تصريح رسمي من السلطات بشأن الحادثة.

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري هاجم مسلحون مدرسة في بلدة كاجارا بولاية نيجر غربي نيجيريا، واختطفوا 27 طالبا و15 مدنيا بينهم 3 معلمين، وقتلوا طالبين.

يشار إلى أن ولاية زامفارة تشهد مواجهات عنيفة منذ 5 سنوات بين إثنية الفولاني التي تمتهن تربية المواشي، وبعض القبائل المزارعة في المنطقة.

وخلفت الاشتباكات نحو ألفي قتيل فيما اضطر آلاف آخرون للنزوح. (الأناضول)