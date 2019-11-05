مسلحون يستهدفون الصحفيين في العراق

اكدت مصادر اعلامية بأن مسلحين حاصروا كادر قناة فضائية، فيما تعرض عاملون في قناة أخرى للضرب على يد قوة أمنية، أثناء تغطية التظاهرات في العاصمة بغداد.

وحسب المصادر، حاصر المسلحون كادر قناة "nrt" الناطقة باللغتين الكردية والعربية، في بغداد.

وتضمن كادر القناة، الإعلاميان سعد الله الخالدي، وأوميد محمد، اللذان فقد الإتصال بهما بعد إطلاقهم نداء محاصرتهم من قبل المسلحين.

ادانة اعلامية

من جهتها أدانت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، في بيان الإعتداء على فريق تصوير قناة "هنا بغداد" الفضائية على يد قوات مكافحة الشغب، في العاصمة.

وأتى في بيان النقابة "ندين إعتداء قوات مكافحة الشغب على مراسل قناة هنا بغداد الفضائية، عمر فالح، خلال تغطية الاحتجاجات بالقرب من جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد".

ونقلت النقابة عن الإعلامي عمر فالح قوله لوحدة الرصد الخاصة بها "إن قوات مكافحة الشغب اعتدت علي أثناء تغطية الاحتجاجات القرب من جسر الأحرار، وتحطيم معداته بعد منعه من تغطية عبور المتظاهرين".

وتنوه النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، إلى أن حرية العمل الإعلامي حق كفله الدستور العراقي، ولا يجوز لأي قوة منع القنوات الفضائية من تغطية التظاهرات، مطالبة القيادات الأمنية إنهاء التصرفات الفردية التي يقوم بها بعض عناصر القوات الأمنية تجاه الصحفيين، والإعلاميين.