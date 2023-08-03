مسلحون يقتحمون بنكًا جنوب الخليل (فيديو)

أفادت مصادر أمنية ومحلية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بأن 3 أشخاص مسلحين قاموا باقتحام فرع بنك في بلدة السموع جنوب المحافظة، حيث استخدموا العصي وأدوات أخرى لتهديد الموظفين والزبائن.

وتمكن المسلحون من سرقة مبلغ من المال لم يتم تحديده بعد من قبل إدارة البنك، وأنه بعد ذلك، فروا من المكان على متن سيارة.

يُذكر أن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها السطو على فروع للبنوك في محافظة الخليل، حيث تم تسجيل حالتي سطو في بلدة ترقوميا غرب الخليل وحالة في منطقة الخليل أيضاً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، لقد وقع سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة السموع جنوب الخليل، والشرطة والأجهزة الأمنية تتوجه للمكان وتباشر إجراءات البحث والتحري.

وكشفت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، ان 3 اشخاص مسلحين بعصي وأدوات أخرى اقتحموا البنك في السموع، وكان 2 آخرين ينتظران خارج البنك أحدهم يحمل سلاحاً، قد تمكنوا من سرقة مبلغ من المال، لم تحدد بعد إدارة البنك مقداره، ومن ثم ركبوا سيارة وفروا من المكان.

