مسلحون يقتلون أميركيا في بغداد بعد فشلهم في اختطافه

لقي مواطن اميركي مصرعه برصاص اطلقه عليه مسلحون في العاصمة العراقية بغداد الاثنين، وذلك بعد فشلهم في اختطافه، بحسب ما افادت مصادر في الشرطة.

وقال مسؤولان أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل الذي يعيش في العراق منذ عامين تلقى رصاصة اثناء كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، ثم جرى نقله الى مستشفى الشيخ زايد في بغداد,

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي قال المسؤولان ان سببه لا يزال غير واضح، فقد نقلت وكالة انباء رويترز عن ضابط في الشرطة قوله ان التحريات وافادات الشهود اظهرت ان المسلحين حاولوا اختطاف الرجل.

كما نقلت الوكالة عن مصدر آخر من الشرطة قوله إن الضحية الذي يدعى ستيفن إدوارد ترول كان يحمل بطاقة تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

ونفى مسؤولون في السفارة الأميركية لوكالة "أسوشييتد برس" ان تكون لديهم تفاصيل حول الحادثة التي قالوا انهم سمعوا عنها، فيما كما قالت الخارجية الأميركية انها ننتظر التقارير بشأن "مقتل مواطن أميركي في بغداد".

وقال موقع قناة "العربية" ان الضحية كان في سيارة من نوع برادو بيضاء اللون، فيما استخدم المهاجمون سيارتي تاهو ومرسيدس سوداوين.

ونقلت القناة عن مراسله قوله ان المواطن الأميركي القتيل كان يعمل في منظمة ميلينيوم لخدمات الإغاثة والتنمية المرتبطة بوكالة التنمية الأميركية.