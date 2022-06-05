مسلحون يقتلون العشرات داخل كنيسة في نيجيريا

فتح مسلحون النار الاحد، على مصلين تجمعوا داخل كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو بجنوب غرب نيجيريا، كما فجروا عبوات ناسفة خلال هجوم دام خلف أكثر من خمسين قتيلا.

وقال نائب في ولاية أوندو إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في الولاية عندما تجمع المصلون هناك في يوم عيد العنصرة.

وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه العديد من الجرحى، أن من بين القتلى الكثير من الأطفال.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرض الكثير من المصلين لإطلاق النار والذبح، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد دموية لجثث متناثرة في الكنيسة بينها أطفال.

وقال أحد العاملين الصحيين في المركز الطبي الفيدرالي بأوو، حيث تم نقل المصابين، إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى، مضيفا أن بعضهم توفوا بينما لا يزال آخرون على قيد الحياة.