مسلحون يقتلون مستشارة برلمانية في كابول

قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن مستشارة برلمانية قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء السبت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي قوله إن مينا مانجال، مستشارة اللجنة الثقافية بالبرلمان قُتلت حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة.

وأضاف رحيمي أن مانجال قُتلت برصاص مسلحين مجهولين، وتم فتح تحقيق بشأن الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي إغتيال المستشارة مانجال في إطار هجمات يشنها مسلحون مجهولون مستهدفين نواب برلمانيين، كان أخرها في شهر آذار/ مارس الماضي عندما تم قتل نائب برلماني سابق عن إقليم أوروزجان الأفغاني