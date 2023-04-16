مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة ألعاب مائية في المكسيك

البوابه - فتح مسلحون النار بعد اقتحامهم حديقة ألعاب مائية في وسط المكسيك على مجموعة أشخاص، الأمر الذي أسفر عن مصرع 6 بالغين وطفل.

ولفتت بلدية مدينة كورتازار من خلال بيان إلى أن الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث 3 نساء و3 رجال وقاصر عمره 7 أعوام، إضافة لشخص أصيب بجروح خطيرة.

وأشار البيان أن المسلحين وصلوا لحديقة لابالما للألعاب المائية في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي لارتكاب الاعتداء حيث توجهوا مباشرة نحو مجموعة من الأشخاص وفتحوا النار عليهم، ثم انتزعوا الكاميرات الأمنية من الموقع قبل أن ينسحبوا من المكان.

ووثق تسجيل مصور التقطه شاهد عيان، سقوط الضحايا على الأرض أو الكراسي بعد إطلاق النار عليهم وسط دخان كثيف ناتج عن الطلقات النارية، كما أظهرت اللقطات أشخاصا يركضون للاحتماء من الرصاص.

وفي المكسيك سجلت أزيد من 350 ألف جريمة قتل منذ أن نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات في العام 2006.