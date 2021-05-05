مسلحون يهاجمون بئرا نفط شمال العراق

ذكرت مصادر أمنية ونفطية، اليوم الأربعاء، أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق، لكن الإنتاج لم يتأثر.

وقالت المصادر، إن قنبلتين تسببتا في نشوب حريق محدود قرب بئري النفط في حقل باي حسن وسرعان ما تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو يعرقل الإنتاج، وذلك سب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أن مسلحين استعملوا متفجرات وهاجموا بئرين نفطيتين شمال غربي كركوك، لكن لم يسفر ذلك عن أضرار كبيرة ولم يتأثر الإنتاج. وقالت الوزارة إن الهجوم على حقل باي حسن النفطي "لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو وقف ضخ النفط من البئر".

الجدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد استهدف، نهاية العام الماضي، بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي الواقع جنوب غرب محافظة كركوك (250 كم) شمال العاصمة بغداد، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

وشهد العراق عدة هجمات طالت البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة، حيث لا يزال الأمن في بعض أجزاء البلاد ضعيفًا.