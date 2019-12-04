مسلحون يهاجمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس

قالت تقارير ان مسلحين تابعين لمليشيا من مدينة مصراتة الليبية هاجموا الاربعاء، مقر المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، وان اشتباكات اندلعت بينهم وبين حرس المقر.

وذكرت فضائية "العربية" أن المجموعة المسلحة تحاصر مبنى الرئاسة بطريق السكة في طرابلس بعد محاولة خروج (رئيس المجلس فايز) السراج وأعضاء حكومته من المبنى".

واضافت أن العاملين بوزارة المالية العالقين داخل المبنى يطالبون وزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" بالتدخل وأخراجهم منه، فيما أشارت وسائل إعلام ليبية، إلى إطلاق نار أمام مقر ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

فيما أشارت مواقع ليبية، إلى إطلاق نار أمام مقر ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

