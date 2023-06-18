مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك قزوين في أستانا

أقدم جل مسلح اليوم الأحد، باحتجاز عدة أشخاص داخل أحد فروع بنك قزوين في أستانا وفقا للشرطة الكازاخستانية.

وتواجدت الشرطة في مكان الحادث التي تجري فيه مفاوضات مع المسلح الذي دعا السكان لالتزام الهدوء، فيما قامت السلطات باغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث كما بدأت بإجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي يتعرض للهجوم.

ووفقا لمعلومات أولية فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما ويحمل مسدسا ومطلبه تحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، بحسب مواقع التواصل المحلية التي قالت أيضا إنه هدد بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص إن لم يتم تنفيذ طلبه.