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مسلح يحتجز عشرات الرهائن بمركز تجاري في الفلبين

منشور 02 آذار / مارس 2020 - 07:18
مسلح يحتجز عشرات الرهائن بمركز تجاري في الفلبين

قالت الشرطة المحلية في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن مسلحا يحتجز عشرات الرهائن في مركز تجاري معظمهم من الموظفين العاملين في المكان.


وأفادت الشرطة أنها تمكنت من إجلاء المئات من المتسوقين والموظفين، وذلك بعد سماع إطلاق نار في الطابق الثاني.


وأشارت الشرطة إلى أن المسلح هو حارس أمن سابق في المركز التجاري كان غاضباً بعد أن سرحته وكالة الأمن التابعة للمركز، في حين تجري الشرطة مفاوضات معه، لإطلاق سراح الرهائن.

 


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