مسلح يسطو على محل صرافة في العاصمة الاردنية

وثقت كاميرا مراقبة عملية سطو مسلح اقدم عليها ملثم يحمل مسدسا واستهدفت محلا للصرافة في العاصمة الاردنية عمان.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر امني قوله ان المسلح تمكن من الاستيلاء تحت تهديد السلاح على 2000 دينار (نحو 2800 دولار) من محل الصرافة الواقع في منطقة البيادر في عمان.

واضاف المصدر ان الأجهزة الأمنية التي تحركت للموقع باشرت التحقيقات في عملية السطو.

ويظهر مقطع سجلته كاميرا مراقبة في محل الصرافة المسلح الذي كان ملثما ويغطي راسه بقبعة قميصه وهو يعطي كيسا الى احد ثلاثة موظفين كانوا خلف الكاونتر ويطلب منه على ما يبدو ان يملأه بالنقود.

ويشاهد المسلح بعد ذلك وهو يخرج من جيبه مسدسا ويتحدث بانفعال مع الموظف الذي امتثل للامر وملأ الكيس باوراق نقدية موجودة في درج الى جانبه.

واخيرا، تناول المسلح الكيس وخرج مسرعا من المحل.



شاهد: سطو مسلح على محل صرافة في الأردن https://t.co/amDK6GPuFDpic.twitter.com/GBGBdmOLrI — صحيفة المرصد (@marsdnews24) June 15, 2023

ومطلع شباط/فبراير الماضي، ثقت كاميرات المراقبة، واحدة من عمليات السطو الغريبة في الأردن، عندما أقدم شخصان على محاولة سلب أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء -شمال شرق العاصمة عمان-.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي، محاولة السطو الفاشلة، التي انتهت بإقدام الشخصين على إضرام النيران في محل الصرافة، عبر مادة سريعة الإشتعال.

ويبين الفيديو، لحظة اقتحام الشخصين للمحل المتخصص بتحويل وصرف العملات النقدية، وفشلهما في تنفيذ مخطط السطو، وقرارهما بإحراق المحل قبل تنفيذ عملية الفرار.

ويوضح الفيديو، سقوط منفذي عملية السطو بعد ارتطامهما ببعضهما البعض، خلال محاولتهما الفرار من المحل، وإشعال النيران فيه، وكذلك اختلافهما ربما على مخططهما.

وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية، بيانا حينها قالت فيه انه بعد فترة وجيزة من عملية السطو، تمكنت إحدى دوريات البحث الجنائي، من مشاهدة المركبة التي فر بها هذان الشخصان والقت القبض عليهما.

