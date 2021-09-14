مسلح يطلق النار بالخطأ على شريكه خلال عملية سطو على بنك في الاردن

أطلق مسلح النار خلال عملية سطو على بنك في الاردن الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة شريك له عن طريق الخطأ إضافة الى موظف في البنك، بحسب ما أعلنته مديرية الامن التي قالت انها القت القبض على المسلح خلال محاولته الفرار.

وقالت مديرية الامن العام في بيان أنها تلقت بلاغا "بدخول شخصين مسلحين لفرع احد البنوك في منطقة طريق المطار" جنوبي العاصمة عمان حيث "طلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان انه "اثناء ذلك قام احدهما باطلاق عيارات نارية اصاب بها شريكه بالجريمة واحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة ولاذ بالفرار من المكان".

وتابع انه "وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان واغلاق المنطقة وتعميم اوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي القاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم".

بوقت قياسي إلقاء القبض على شخصين أثناء تنفيذ عملية سلب مسلح لأحد البنوك في منطقة طريق المطار



للتفاصيل|| https://t.co/udul7C0hJQ#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/MmsUlz0eh3 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 14, 2021

وأشار البيان الى انه "جرى اسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وفُتح تحقيق في الحادثة".

وكان الأردن شهد عدة عمليات سطو على بنوك خلال عامي 2018 و2019، انتهت غالبيتها بالفشل، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية كافة منفذيها، باستثناء واحد كان قد سطا على بنك في منطقة الوحدات شرقي العاصمة عمّان.

ودفع تكرار عمليات السطو، في تلك الفترة، السلطات الأردنية إلى تكثيف انتشار الأجهزة الأمنية في محيط البنوك، إلى جانب تحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العسكرية.

ويعاقب قانون العقوبات الأردني منفذي عمليات السطو التي تنطوي على عنف يتسبب برضوض أو جروح، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.