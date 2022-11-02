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مسلح يقتحم مصرفا في بيروت (فيديو)

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:52
عسكري متقاعد يقتحم مصرفا في لبنان ويطالب بوديعته الكاملة
عسكري متقاعد يقتحم مصرفا في لبنان ويطالب بوديعته الكاملة

اقتحم مودع مسلح، اليوم الاربعاء، مصرفا في منطقة الخالدية بالعاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالحصول على وديعته بشكل كامل.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، إن المسلح اقتحم مصرف "الاعتماد" في العاصمة، مشيرة إلى أنه عسكري متقاعد، ويدعى علي الساحلي.

وأكد الساحلي، أنه لا يخشى أحد، لأنه يطالب بحقوقه، وأنه جاء لاخذ أمواله، مطالبا في الوقت نفسه أن لا يتعرض أحد له بسوء، لافتا إلى أنه ضابط سابق.

وأضافت الجمعية في منشور لها على موقع "تويتر: لقد تم قطع الكهرباء بشكل كامل عن "المصرف".

ونوهت الجمعية، إلى أن الساحلي، كان قد اقتحم مصرفا في الرابع من الشهر المنصرم، في منطقة شتورا بالبقاع اللبناني، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على وديعته وقتها.

وأشار موقع "ليبانون فايلز" إلى أن مقتحم المصرف، هدد بإحراق نفسه إذا لم تبتعد قوات الأمن عن المدخل، وأن عملية التفاوض مع المودع يقوم بها، الناشط رامي عليق.

كما بين الموقع، أن الوضع المادي لمقتحم المصرف، سيء جدا، وبأنه عرض أحد أعضائه في وقت سابق للبيع، وبانه يتناول أدوية الأعصاب.

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