مسلح يقتل 4 اشخاص وينتحر في أوكلاهوما الاميركية

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأميركية الأربعاء برصاص مسلّح أطلق النار في مجمّع طبّي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت السلطات.

وذكر إريك دالجليش نائب قائد شرطة تولسا للصحفيين أن الشرطة وصلت بعد 3 دقائق من تلقي اتصال هاتفي بخصوص إطلاق نار أعقبه دوي إطلاق نار ثان في الطابق الثاني من مبنى ناتالي.

وأضاف أن استجابة رجال الأمن جاءت في إطار زيادة التدقيق الأمني، بعد أن قتل مسلح (يبلغ من العمر 18 عاما) 19 طفلا ومعلمتين في قاعة دراسة بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس الأسبوع الماضي، بينما ظل رجال الأمن خارج المدرسة قرابة الساعة.

وحادث تولسا هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي التي صدمت الأميركيين وأشعلت جدلا حول الحد من انتشار السلاح.