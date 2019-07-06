مسلسل هروب من جنة قصور دبي

كشفت تقارير اعلامية بريطانية عن ملف الهروب الذي حدث من قصور دبي واشارت الى ان الامر لم يقتصر على لجوء الاميرة هيا زوجة الشيخ محمد بن راشد وقبلها ابنته الشيخة لطيفة

وحسب صحيفة التايمز فان البداية كانت عام 2000 مع فتاة في التاسعة عشرة من عمرها فرت من منزلها في ساري في انجلترا، وعُثر عليها بعد عدة آسابيع، ولم يُعرف عنها شيء إثر ذلك.

وتقول الصحيفة إنه لو كانت الفتاة عادية لانتهى الأمر عند ذلك، ولكن الفتاة كانت الشيخة شمسة آل مكتوم، وهي الآن في السابعة والثلاثين ووفق معلومات لنشطاء فان الشيخة سمشة محتجزة في احد قصور دبي وعليها حراسة مشدده

وتضيف الصحيفة أن المرأة، التي أصبحت بعد أربع سنوات من محاولة الفرار تلك زوجة لوالد شمسة، هي الأميرة هيا بنت الحسين، التي تسعى للطلاق، وتشير تقارير إلى وجود صلات بين محاولتي الهرب.

ووفق الصحيفة فأنه عندما تلتقي الأميرة هيا مع زوجها، والد شمسة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في قاعة المحكمة في لندن، فإن القضايا التي ستناقشها المحكمة قد تكون أكثر من حضانة الأبناء والنفقة.

وتضيف الصحيفة أن جوهر الأمر سيكون علاقة الشيخ محمد بأسرته الكبيرة المكونة من ست زوجات و23 من الأبناء، وسلوكه في إمارة دبي التي يحكمها، وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاق.

سمشه

والشيخة شمسة، كانت فتاة ذات شكيمة تسعى لأن تحيا حياة ذات نسق غربي، وذات يوم استقلت سيارة من قصر والدها في منطقة ساري في انجلترا، وقادتها في محاولة للفرار، وإثر العثور عليها، اختطفت واعيدت الى دبي.

كانت الشيخة لطيفة لا تزال تبلغ 14 عامًا عندما حاولت الهرب للمرة الأولى مع شقيقتها الشيخة شمسة (38 عامًا)، فقد خططت الشقيقتان للهرب من رجال الأمن خلال رحلة كانت تقوم بها العائلة إلى إنجلترا، حيثُ يملك والدهما محمد بن راشد عقارًا كبيرًا، وإسطبلًا بارزًا لسباق الخيول الأصيلة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي تضيف أن الموظفين الإماراتيين تعقبوا شمسة بعد هروبها مع شقيقتها إلى شارع بمدينة كامبريدج، وأجبروها على ركوب السيارة للعودة معهم، حيثُ انقطعت أخبارها منذ ذلك التاريخ.

وتقول الشيخة لطيفة إن شقيقتها تعرضت للتخدير منذ ذلك الحين، فيما تشير الصحيفة الأمريكية إلى أن قانون العائلة الإماراتي ينص على معاقبة النساء في حال العصيان، مضيفةً أن الشيخة لطيفة تعرضت مع شقيقتها بعد فشل محاولة الهرب الأولى، للإساءة، فقد كان يتم سحبهما من الفراش لضربهما، كما أنهما حرمتا من الرعاية الصحية اللازمة.

وعقب محاولة الشقيقتان الفرار، اختفت شمسة دون أن يعلم شيء عن مصيرها حتى اليوم، أمّا لطيفة، وإثر الضجة الإعلامية حول قضيتها، فقد نشرت عائلتها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 صورة لها في محاولة للإيحاء بأنّها تعيش بأمان في المنزل بعد "نجاتها" مما وصفته عائتلها بـ"عملية اختطاف". ومنذ ذلك الحين، لم تسمع منها أي من صديقاتها ولم يكشف أي تفصيل عن مصيرها بعد اختفاءها بشكل تام.

لطيفه

وفي مارس/ آذار العام الماضي، فرت الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، قبل أن يتم القبض عليها على متن يخت في عملية للقوات البحرية من عدة دول وتُعاد إلى الإمارات.

وحاولت الإمارات تلافي فضيحة هروب الشيخة لطيفة، وما كشفته عبر المقطع المصور الذي نشرته على الإنترنت بتنظيمها لقاء يجمع لطيفة مع المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون نهاية العام الفائت، إلا أن الأخيرة تعرضت لانتقادات حقوقية نتيجة قبولها بإجراء الزيارة، ووصف المحامي دافيد هايغ الذي ينشط في حملة "الحرية للطيفة"، دَوْر روبنسون في الزيارة بـ"المثير للشكوك"، مطالبًا إياها الإدلاء بـ"تصريح صادق".