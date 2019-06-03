مسلمو اوربا يخاطبون الملك سلمان بشأن المعتقلين

طلب دعا المسلمون الأوروبيون من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى العفو عن دعاه بعد ان ترددت انباء عن قرب اعدامهم

ويتعلق الامر بـ الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري

ووجه المجتمعون في منتدى المسلمين الأوروبيين، المنعقد في مدينة سليما المالطية خطابًا إلى الملك سلمان لفتوا فيه إلى توارد أنباء عن احتمال إعدام الدعاة المذكورين، وطلبوا العفو عنهم وإلغاء عقوبة الإعدام بحقهم.

ودعا الخطاب الملك السعودي إلى إبداء الرحمة باسم الإنسانية وفي إطار المواثيق الدولية، حتى وإن كان الدعاة ارتكبوا جرمًا.

وأوضح أن طلب العفو هذا في آواخر شهر رمضان ليس من قبيل المصادفة، مؤكدًا أن الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين في هذا الشهر.

وأشار أن قرار إلغاء العقوبة إن صدر سيعزز مكانة الملك والسعودية على حد سواء في العالم الإسلامي وبقية أنحاء العالم.

وأضاف: "نتقدم بالشكر إلى جلالتكم ونطلب منكم أخذ طلب إخوانكم المسلمين في أوروبا بعين الاعتبار والعفو عن سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين، أبرزهم العودة والقرني والعمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.