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مسيحيو القدس ينتصرون على محاولات إسرائيل لشرعنة الضرائب

مسيحيو القدس ينتصرون على محاولات إسرائيل لشرعنة الضرائب
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