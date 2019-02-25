مسيرات العودة: دعوات لمليونية في 30 مارس القادم

أدى القمع الدموي من قبل قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة الشعبية، إلى سقوط نحو 260 شهيدا

أعلنت الهيئة الوطنية الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أن يوم الثلاثين من آذار/ مارس القادم، سيكون مليونية فلسطينية غير مسبوقة. وذلك بالتزامن مع مرور سنة على المسيرات.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، عقدته لللإعلان عن انطلاق المسير البحري الـ 25 شمال قطاع غزة الإثنين، إنها لن تتراجع عن المسيرات البرية والبحرية، حتى تحقيق أهدافها، مشددة على أن مسيرات العودة، هي حراك سلمي يخوضه الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه.

ويُصادف يوم الثلاثين من آذار/مارس المقبل، الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، وذكرى يوم الأرض.

وأدى القمع الدموي من قبل قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة الشعبية، إلى سقوط نحو 260 شهيدا، وإصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، وفق إحصائية حديثة ، صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.